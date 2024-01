Durante un controllo stradale beccati con 2 kg di hashish, arrestati 2 uomini In azione i carabinieri a Battipaglia

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Battipaglia hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone, F.E. e L.T. , per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La coppia, durante un controllo stradale sarebbe stata trovata in possesso di 2 kg di hashish, 1.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Un uomo di 27 anni è stato denunciato invece per porto abusivo di armi dopo essere stato beccato con un coltello "a farfalla" e una mazza di legno.