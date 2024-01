Battipaglia, sorpresi con cocaina e hashish: arrestati due stranieri L'attività è stata eseguita dagli agenti della Polizia di Stato

Gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia hanno tratto in arresto A.F. e E.M.F. I due stranieri sono stati trovati in possesso di 10 grammi di cocaina e 18 grammi di hashish. L'arresto è stato eseguito in flagranza di reato. Lo stupefacente era stato nascosto sotto un tavolino di un circolo ricreativo del centro cittadino di Battipaglia. Insieme alla droga gli agenti hanno recuperato anche la somma di 4mila euro.