VIDEO. Rapina choc a Capaccio: banditi armati minacciano le cassiere Borrelli rende pubblico il video: "Bisogna fermare l'avanzata della criminalità"

Sono immagini agghiaccianti quelle che arrivano da Capaccio Paestum e che riguardano la rapina avvenuta lo scorso 12 gennaio in un supermercato della città dei templi. Un colpo di circa 10mila euro tra soldi e bottiglie di valore. Nel video, reso pubblico sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, si vedono i banditi, armati di pistola e con il volto coperto, mentre con chiaro accento campano minacciano le cassiere e le costringono ad aprire la cassaforte. Un colpo caratterizzato dall'estrema violenza: due dipendenti, infatti, hanno accusato un malore e sono state soccorse dal 118.

“Sempre più feroci, agguerriti e pericolosi. Mentre lo Stato sembra che stia a guardare come i criminali tentino, quasi riuscendoci, di conquistare il territorio a suon di pistole e terrore“, ha affermato il deputato Francesco Emilio Borrelli per il quale occorrono leggi più incisive per frenare l'avanzata della criminalità. “Bisogna fare presto, prima che la tragedia, dietro l’angolo, faccia la sua comparsa, prima che cittadini e commercianti cadano nella disperazione più totale. Vogliamo un infoltimento di uomini in divisa e di pattuglie, soprattutto vogliamo controlli e leggi più determinate e scrupolose”.