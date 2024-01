Cava de' Tirreni: perquisizioni e controlli dei carabinieri sul territorio Identificate 144 persone, sequestrati 100 grammi di droga, in azione 30 militari

Nella giornata del 19 gennaio, a Cava de’ Tirreni, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio.

Il servizio straordinario si è aggiunto alla quotidiana attività di contrasto e prevenzione svolta, soprattutto nelle ultime settimane, al fine di contrastare l’incidenza dei furti in abitazione, in pieno coordinamento con le altre Forze di Polizia e in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Salerno.

Il controllo straordinario dei Carabinieri ha visto l’impiego, oltre che del personale della locale Tenenza e della Sezione Radiomobile di Nocera Inferiore, anche di reparti della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” e di unità cinofila antidroga di Sarno.

Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego di un dispositivo di 30 militari, sono state identificate 144 persone e controllati 118 veicoli. A seguito di questi controlli, sono state effettuate numerose ispezioni e perquisizioni anche al fine di contrastare gli illeciti in materia di stupefacenti, con conseguente segnalazione alla Prefettura di soggetti assuntori di droghe perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti tipo marijuana e crack; sequestrati complessivamente circa cento grammi di droga.

Il piano straordinario di prevenzione proseguirà anche nelle prossime settimane interessando ulteriori aree territoriali a maggiore incidenza di reati predatori.