Angri, aggredisce il comandante dei carabinieri allo stadio: arrestato 21enne L'episodio era accaduto dopo la partita Angri-Matera: il giovane è finito in carcere

Ad Angri in mattinata i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 21enne residente nell'Agro Nocerino Sarnese. Il giovane è ritenuto responsabile di "violenza o minaccia a pubblico ufficiale in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e porto di armi o oggetti atti ad offendere".

Le indagini avviate a seguito dell'aggressione subita dal comandante della Stazione di Angri, intervenuto per evitare il contatto tra le tifoserie in occasione della partita Angri-Matera del 14 gennaio scorso, hanno permesso ai militari di ricostruire l'evento e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato. Il 21enne, dopo l'arresto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.