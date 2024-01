Smaltimento illegale di rifiuti nei pressi del fiume Tusciano, maxi sequestro L'attività congiunta di carabinieri, guardie Kronos e Genio civile: sigilli a 8mila metri quadrati

Una discarica illegale di rifiuti - anche pericolosi - sulla riva sinistra del fiume Tusciano. I carabinieri forestali di Capaccio Paestum - con l'ausilio delle guardie ambientali volontarie Kronos ed il supporto tecnico del personale del Genio civile di Salerno - hanno individuato un piazzale dov'erano stoccati scarti di ogni tipo.

In particolare, sono stati rinvenuti rifiuti ferrosi, scarti edili e vegetali, eternit, pneumatici, guaine bituminosi e sfridi da lavori su manto stradale a meno di 150 metri dalla riva del corso d'acqua.

L'intera area - per un 'estensione di ottomila metri quadrati, ricadente in località Spineta nel territorio di Battipaglia - è stata sequestrata. I responsabili sono invece stati denunciati per violazioni in materia ambientale.