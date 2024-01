Omicidio suicidio di Agropoli: funerali separati per i due coniugi Il sindaco: In concomitanza delle esequie invito la cittadinanza ad osservare un minuto di silenzio

Sull'omicidio suicidio avvenuto ad Agropoli è intervenuto ancora una volta il sindaco del comune salernitano Roberto Mutalipassi che in una nota ha chiarito: "L’immane tragedia che ha colpito la nostra Città ci ha segnati tutti profondamente, gettandoci nello sconforto. Circostanze come queste lasciano un vuoto dentro e fanno rimanere senza parole. Quello che possiamo fare in queste occasioni è condannare ogni tipo di violenza e impegnarci affinché si possa far comprendere il valore della vita.

In concomitanza dei funerali dei due concittadini deceduti in circostanze tragiche invito tutta la cittadinanza ad osservare un minuto di silenzio ed ai docenti di svolgere dei momenti di riflessione a scuola con i propri alunni sul tema della violenza in ogni sua forma. Le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz’asta. Esprimo ancora una volta a nome mio, dell’Amministrazione e dei cittadini, vivo cordoglio ai familiari ai quali siamo vicini in questo drammatico momento di dolore", ha concluso la fascia tricolore.

Intanto sono state liberate in queste ore le salme di Annalisa Rizzo e del marito Vincenzo Carnicelli, trovati cadavere nella loro abitazione di via Donizelli. il 25 gennaio alle ore 10 nella chiesa della Madonna delle Grazie di Agropoli si terranno i funerali del 63enne. Il 26 gennaio alle ore 15:30 verranno celebrate invece le esequie della moglie.

La comunità è ancora sconvolta dal brutale omicidio, terminato con il suicidio dell'uomo. Ieri nell'ospedale di Vallo della Lucania l'autopsia sulle salme ha chiarito già in parte cosa sarebbe accaduto nella serata di domenica.

Un litigio cominciato in cucina, i due avevano consumato lo stesso pasto, e terminato nella camera della figlia 13enne della coppia, dove sono stati rinvenuti il giorno dopo i cadaveri. Ad uccidere Annalisa Rizzo 10 coltellate. La ragazzina non si sarebbe accorta di nulla perché da quando i genitori si stavano separando dormiva con la madre nella loro camera matrimoniale. A svegliarla il giorno dopo i nonni materni. Con un post sui social ha chiesto silenzio per i suoi “due angeli per sempre”.