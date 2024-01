Scossa di terremoto, paura tra Salerno e Potenza E' stata avvertita in mattinata alle 9,23

La provincia di Salerno torna a tremare. In mattinata, alle 9,23, è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 a Ricigliano, comune che si trova al confine tra la provincia di Salerno e la Basilicata. La scossa, ad una profondità di 8 chilometri, è stata avvertita sia nel Salernitano che in alcuni comuni della Basilicata. Fortunatamente non sono stati segnalati danni.