Maltratta l'ex coniuge: arrestato dai carabinieri Avrebbe violato la misura cautela a cui era sottoposto

Nel pomeriggio del 2 febbraio, a Nocera Superiore , i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza della Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore di sostituzione della misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” con quella degli “arresti domiciliari”, emessa nei confronti di un 51enne del luogo già imputato “per atti persecutori” nei confronti della ex moglie, in quanto in più circostanze avrebbe violato la misura cautelare a cui era sottoposto per i medesimi fatti.