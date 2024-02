"Paga o divulgo i nostri video sessuali": 58enne arrestata per estorsione La vittima è un'altra donna, immortalata in foto e video

I carabinieri della tenenza di Cava de' Tirreni hanno arrestato una 58enne della città, che dovrà rispondere di estorsione continuata aggravata.

Stando a quanto ricostruito dai militari - coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore - la vittima era un'altra donna, ritratta in foto e video intimi che le ritraevano insieme.

Già in passato la vittima dell'estorsione sarebbe stata ricattata e costretta a pagare diverse migliaia di euro per evitare che le foto finissero in rete.

Di fronte alla continua richiesta di soldi, la donna si è decisa a denunciare tutto: all'ultimo appuntamento per consegnare il denaro, ad attendere la 58enne c'erano i carabinieri, che l'hanno arrestata in flagranza.