Eboli, ancora un incidente mortale: 63enne investito ed ucciso La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, indagini in corso da parte dei carabinieri

Ancora strade di sangue ad Eboli. A una settimana dall'incidente che è costato la vita ad un 29enne, nella città della Piana del Sele si è verificato un altro sinistro mortale. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 23. Ad avere la peggio è stato un uomo di 63 anni, travolto ed ucciso da un'auto. La donna che era alla guida della vettura è indagata per omicidio stradale. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. La salma è stata sequestrata e trasferita nell'obitorio dell'ospedale di Battipaglia. Dolore e rabbia nella città della Piana del Sele per l'ennesimo incidente mortale avvenuto lungo le strade cittadine.