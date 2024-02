Reflui industriali nel fiume Sarno ed emissioni, sequestrata azienda L'attività di controllo da parte dei carabinieri forestali

Un'attività che operava senza alcuna autorizzazione ambientale sia per le emissioni in atmosfera che per i reflui industriali. I carabinieri forestali di Mercato San Severino e Sarno hanno sequestrato un'azienda specializzata nella produzione di manufatti colorati in cemento e gesso.

L'attività - coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore - rientra nell'ambito dei controlli per il contrasto all'inquinamento del fiume Sarno.

I sigilli sono scattati per una superficie di circa 300 metri quadrati, tra capannoni, manufatti in ferro, il piazzale ed un locale adibito a spogliatoio.

Il titolare dell'impresa è stato denunciato per violazioni in materia ambientale ed edilizie.