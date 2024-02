Dramma a Sarno: muore un ragazzino di 14 anni, si indaga Il decesso all'ospedale di Nocera Inferiore: scatta la denuncia ai carabinieri

Tragedia all’ospedale di Nocera Inferiore per la morte di un 14enne di Sarno, studente di un istituto superiore del posto. Il ragazzino sarebbe stato portato nella notte dai genitori prima all’ospedale Martiri di Villa Malta, per essere poi trasferito all’Umberto I di Nocera Inferiore, viste le condizioni critiche, è lì che è deceduto. E’ giallo su quanto accaduto. I familiari avrebbero sporto denuncia per vederci chiaro sul dramma che si sarebbe consumato in poco tempo.

Sarebbero partite dunque le indagini da parte dei carabinieri con il sequestro delle cartelle cliniche per chiarire le cause del decesso. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dolore nella cittadina dell'agro.