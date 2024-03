Agropoli, furti in casa e nelle attività commerciali: controlli dei carabinieri Diverse ispezioni sul consumo di droga e alcool tra i minorenni

Nella giornata di ieri, in esecuzione al piano provinciale di prevenzione disposto dal Comando Provinciale di Salerno, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali.

Il controllo dei Carabinieri, con particolare riferimento ai comuni di Agropoli, Torchiara, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento e Capaccio, ha visto l’impiego di personale delle locali Stazioni, dell’Aliquota Radiomobile e di quella Operativa del NORM. Nel corso dell’operazione sono stati controllati 109 veicoli, identificate 123 persone, notificate 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ritirata una patente di guida, sequestrati amministrativamente 2 veicoli e denunciate in stato di libertà altrettante persone per guida senza patente. Eseguite inoltre diverse ispezioni in relazione al consumo di sostanze stupefacenti ed alcoliche tra i giovanissimi. Il piano straordinario di prevenzione proseguirà anche nelle prossime settimane interessando ulteriori aree territoriali cilentane a maggiore incidenza di reati predatori.