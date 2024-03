Sarno, incidente nella notte: 33enne travolto da un'auto pirata Il giovane è ricoverato in condizioni serie nell'ospedale di Nocera Inferiore

Un grave incidente è avvenuto nella notte a Sarno, in via San Vito. Ad avere la peggio è stato un 33enne, travolto da un'auto in corsa che, dopo l'investimento, non si sarebbe fermata per prestare i soccorsi. Il giovane è stato trasportato d'urgenza nell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per ricostruire quanto accaduto.