Sarno, 33enne investito e lasciato a terra. La madre: "Giustizia per Marcello" Il giovane lotta per la vita in ospedale. L'appello ad Ottopagine: "Chi è stato si faccia avanti"

“Chiediamo giustizia per Marcello. Chi lo ha investito non deve aver paura, si faccia avanti”. È l'appello rivolto ad Ottopagine.it da Assunta S., madre del 33enne di Sarno che all'alba di sabato è stato travolto in via San Vito. Il giovane ora è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove i medici lo hanno dichiarato in coma di terzo livello. L'investimento è avvenuto a poche centinaia di metri dall'abitazione in cui Marcello vive con la sua famiglia. “È stato investito e lasciato a terra - denuncia Assunta S. -, lo hanno trovato dopo un'ora dei ragazzi che hanno avvisato il 118. Purtroppo non ci sono telecamere in zona, mi rivolgo alla persona che lo ha investito e lo invito a farsi avanti”, il grido lanciato dalla donna.

Marcello è arrivato in ospedale intorno alle 4.30 di sabato ed ora sta lottando per la vita. La madre ha rivolto un appello anche alle istituzioni. “Via San Vito è una strada di campagna ma qui si corre troppo, da sempre. Bisogna fare qualcosa subito per evitare che ad altre persone possa capitare quello che è successo a Marcello”.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore che sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.