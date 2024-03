Sarno, 33enne investito: denunciati un 18enne e un 20enne Avrebbero travolto il giovane abbandonandolo sull'asfalto

A Sarno i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 18enne e un 20enne per "lesioni personali a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso". Le indagini sono partite dopo l’incidente avvenuto in via San Vito nella notte del 2 marzo scorso, nel comune dell’agro, vittima un 33enne del posto, rimasto gravemente ferito, a soccorrerlo del passanti che hanno allertato il 118. Il giovane, portato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, è attualmente in coma, le sue condizioni sono gravissime. I militari hanno rintracciato il veicolo che sarebbe stato coinvolto nell’investimento del ragazzo. In queste ore la madre del giovane aveva rivolto un appello chiedendo giustizia per Marcello, lasciato per un'ora ferito sull'asfalto, e che i responsabili si costituituissero.