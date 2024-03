Investito e lasciato sull'asfalto in coma, Salvini: "Ora punizioni esemplari" Il ministro interviene sulla vicenda denunciata dalla madre di Marcello

La vicenda di Marcello, il 33enne investito e finito in coma in ospedale dopo essere stato investito da un'auto, che poi si è allontanata senza prestare soccorso. Alla guida, secondo i carabinieri, due giovani di 18 e 20 anni che devono rispondere di lesioni personali e omissione di soccorso.

La madre del 33enne aveva lanciato una serie di appelli affinché venisse fatta giustizia.

In attesa degli sviluppi delle indagini, sull'accaduto è intervenuto anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Un atto inaccettabile, criminale e vigliacco che non può restare impunito - il commento affidato ai social -. Nessuna tolleranza per i responsabili, un abbraccio alla madre", le parole dell'esponente del Governo.