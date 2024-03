Resti umani sulla spiaggia di Paestum,trovato un altro arto identico in Calabria Verrà effettuato il test del dna per chiarire se appartengano alla stessa persona

Dopo i resti umani, una tibia e un piede destro con calzettone e scarpa, ritrovati su una spiaggia di Capaccio Paestum, nuovo rinvenimento però sul litorale di Santa Maria di Ricadi, a sud di Capo Vaticano in Calabria. Altre ossa umane, una tibia e un piede sinistro, con un calzettone e una scarpa da ginnastica identiche a quelle rinvenute da un turista tedesco sul litorale salernitano. La scoperta, fatta da parte di alcuni bagnanti, ha collegato subito il caso a quello del comune salernitano.



I carabinieri di Spilinga, su provvedimento della Procura di Vibo Valentia, hanno sequestro l'arto, sono così partite le indagini. Diverse le ipotesi investigative che non possono non contemplare la presunta appartenenza di queste parti del corpo alla stessa persona. Per gli inquirenti potrebbe trattarsi dei resti di un migrante annegato nel Mediterraneo o di una persona annegata. Il test del dna, che verrà effettuato su entrambi i resti, potrà cercare di chiarire se appartengano alla stessa persona, magari scomparsa.