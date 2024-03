Eboli, tocca i fili dell'alta tensione con la gru: giovane muore folgorato La tragedia è avvenuta in un parcheggio lungo la strada provinciale 30, indagini dei carabinieri

Un tragico incidente avvenuto questa mattina ad Eboli è costato la vita ad un operaio 26enne di nazionalità indiana. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, mentre stava scaricando parte del carico contenuto all'interno del camion, ha toccato accidentalmente con la gru i fili dell'alta tensione. Ne è scaturita una scarica elettrica che lo ha folgorato. Trasportato d'urgenza in ospedale ad Eboli, il suo cuore ha smesso di battere. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. La tragedia è avvenuta in un piazzale adibito a parcheggio, lungo la strada provinciale 30. Sul posto anche i vigili del fuoco, oltre che una squadra dell'Enel per il ripristino della corrente elettrica in zona.