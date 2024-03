Pontecagnano, paura nella notte: incendio distrugge tre autovetture L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, indagini in corso

Paura nella notte a Pontecagnano Faiano per un incendio divampato in via Potenza. Intorno alle 3, per cause da accertare, le fiamme hanno coinvolto tre autovetture parcheggiate nei pressi di una pizzeria del posto. I Vigili del Fuoco di Salerno si sono prontamente adoperati al fine di evitare ulteriori danni anche allo stabile sovrastante in quanto il calore ha danneggiato una parte della facciata, provocandone la caduta dell'intonaco. I caschi rossi hanno messo in sicurezza la zona, transennando con nastro segnaletico e lasciando il posto solo dopo aver raffreddato completamente le carcasse delle auto. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Battipaglia.