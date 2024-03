Eboli: sequestrata un'azienda bufalina abusiva, bestiame denutrito Gli animali erano così debilitati da non riuscire a muoversi

Il sette marzo scorso è stata sequestrata un’azienda bufalina di circa 13mila mq in località Isca Rotonda del comune di Eboli, in prossimità del fiume Sele, denunciati i titolari della stessa per maltrattamento di animali nonché per violazioni al Testo Unico Ambiente ed alla normativa urbanistica ed ambientale. In azione il Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum, con l’ausilio di personale del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario e delle guardie ambientali volontarie del Nucleo Provinciale Kronos di Salerno.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, nella fascia di rispetto di 150 metri dall’argine del fiume, sarebbero state realizzate opere prive di autorizzazione e segnatamente un’area di stabulazione di circa 3.000 mq nonché viali di servizio di circa 1.000 mq, realizzati mediante sversamento di materiale edile di risulta. Sarebbe stato riscontrato inoltre uno sversamento di liquami ed di altri rifiuti prodotti dall’allevamento direttamente in alveo e sarebbe stato riscontrato che diversi capi di bestiame erano denutriti al punto da non essere in grado di deambulare.