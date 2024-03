Assalto al negozio di casalinghi, rapinatore ferisce cassiera con un cacciavite Ancora attività commerciali nel mirino dei malviventi

Attività commerciali sempre più nel mirino dei banditi: l'ultimo episodio ad Eboli, dove in mattinata la cassiera di un negozio di casalinghi è rimasta ferita durante un tentativo di rapina.

Il fatto è avvenuto in via Amendola: in azione un uomo a volto coperto che, armato di cacciavite, si è introdotto all'interno provando a farsi consegnare i soldi in cassa.

La dipendente è stata colpita ad una mano: subito dopo il bandito si è dato alla fuga, a mani vuote.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia ebolitana, che hanno avviato le indagini. Dopo aver raccolto le testimonianze, i militari hanno anche acquisito i filmati di videosorveglianza.