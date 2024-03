Tragedia sfiorata in Cilento: crolla casa, nessun ferito Il cedimento nella frazione San Mango, a poca distanza dalla scuola

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto nel pomeriggio a San Mango Cilento, frazione del Comune cilentano di Sessa.

Per cause in corso di accertamento una porzione di fabbricato è crollato lungo la Provinciale 15B, arteria principale che attraversa il paese.

L'edificio, disabitato, pare dovesse essere interessato a breve da interventi radicali di ristrutturazione tra abbattimento e ricostruzione.

Dopo il crollo i residenti della zona hanno fatto scattare l'allarme: per fortuna nessuno era di passaggio e non si registrano feriti.

Oltretutto, a poca distanza c'era anche la scuola frequentata dai bambini della scuola primaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania ed i carabinieri.