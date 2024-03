Salerno, ladri in azione nella notte: furto al comando dei vigili del fuoco VIDEO - Indagini in corso da parte degli agenti della Polizia di Stato

Ladri in azione a Salerno nella sede del comando provinciale dei vigili del fuoco. È accaduto la scorsa notte. I malviventi, dopo aver guadagnato l'accesso al piazzale, hanno forzato tre automezzi, portando via numerosi strumenti ed attrezzature. Secondo una prima stima effettuata dai caschi rossi, sono state rubati flex, motosega, kit di batteria e troncatrici. I ladri, inoltre, hanno manomesso il mezzo utilizzato dalle unità cinofile, portando via alcune attrezzature che erano custodite all'interno.

L'allarme è scattato intorno all'1.40 ed è stato lanciato dall'addetto alla vigilanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti che hanno effettuato i primi rilievi. In mattinata, poi, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia scientifica che sono rimasti a lungo nella sede di Sant'Eustachio per provare a raccogliere tracce utili ai fini investigativi. Il sospetto è che i ladri si siano introdotti nel piazzale del comando provinciale dal lato di via Volpe. Utilizzando una scala sarebbero saliti su di un fabbricato presente nel piazzale e dal quale, poi, avrebbero raggiunto i mezzi dei vigili del fuoco. La Polizia ha acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, dalle quali potrebbero emergere elementi utili alle indagini. L'entità del furto è ancora in corso di quantificazione. Ma, a prescindere dal danno economico, il colpo subito dai vigili del fuoco ha provocato soprattutto indignazione e rabbia.