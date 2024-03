Caggiano, auto prende fuoco in garage: 79enne perde la vita Tre persone hanno estratto dall'auto l'anziano che, però, è deceduto in ospedale a Polla

Tragedia a Caggiano, in provincia di Salerno, dove ha perso la vita 79enne a seguito dell'incendio della sia auto divampato in un garage. L'uomo si trovava all'interno dell'abitacolo quando è divampato il rogo. Due vicini ed un nipote sono riusciti ad estrarlo dal veicolo, consentendo il trasferimento nell'ospedale di Polla a bordo di un'ambulanza. Ma nonostante la tempestività dei soccorsi, il cuore del 79enne ha smesso di battere. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che hanno sequestrato l'auto per consentire i rilievi del caso.

Il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina è stato tra i primi a recarsi sul luogo in cui è divampato l'incendio. Il primo cittadino, attraverso i social, aveva rimarcato "il coraggio di tre nostri concittadini che hanno estratto l'anziano vittima dell'incidente dall'auto avvolta dalle fiamme, evitando il peggio. Ancora un esempio di valore e di altruismo da parte della nostra comunità". Poco dopo, però, il cuore dell'anziano ha smesso di battere. Dolore e amarezza a Caggiano.