Nocera Superiore, molesta 34 vicini di casa: 47enne rischia il processo La Procura potrebbe chiedere il rinvio a giudizio per l'uomo

Rischia il processo un 47enne di Nocera Superiore che avrebbe molestato 34 persone, molte delle quali suoi vicini di casa. Lo riporta il quotidiano Il Mattino oggi in edicola. L'uomo, che attualmente è sottoposto ad una misura di sicurezza presso una casa di cura, è stato ritenuto capace di affrontare un eventuale dibattimento dal consulente nominato dal Tribunale di Nocera Inferiore. Diversi gli episodi denunciati da persone che vivono nella stessa zona del 47enne: dal lancio di oggetti, ad atteggiamenti di sfida nei confronti di pedoni ed automobilisti. In alcuni casi l'uomo si sarebbe spogliato in strada o avrebbe alzato al massimo il volume dello stereo, disturbando la quiete pubblica. Agli atti dell'inchiesta, inoltre, anche alcune minacce rivolte ad un motociclista ed un trauma provocato con un bastone ad una donna incinta. Episodi che ora dovranno essere valutati dal tribunale di Nocera Inferiore, con la Procura che, dopo la perizia del perito, potrebbe anche chiedere il rinvio a giudizio per il 47enne.