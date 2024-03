Castellabate, perseguita la ex fidanzata: 27enne finisce ai domiciliari Le indagini sono state condotte dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Castellabate hanno eseguito a Santa Maria di Castellabate un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari - emessa dal gip presso il Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura - nei confronti di un 27enne "per atti persecutori" nei riguardi dell'ex compagna. Le indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla vittima hanno permesso ai carabinieri di ricostruire gli eventi e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell'indagato che non accettando la fine della relazione sentimentale avrebbe perseguitato e minacciato la donna in diverse circostanze. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.