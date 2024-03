Scontro tra due auto: in ospedale tre donne E' successo a San Pietro al Tanagro

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a San Pietro al Tanagro. In un incrocio un’auto, per cause ancora non chiare, si è scontrata con un’altra vettura. Violento lo schianto, ferite una mamma e sua figlia, che erano a bordo di un'automobile, e la conducente dell'altra auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto le ferite all'ospedale Luigi Curto di Polla.