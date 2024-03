Precipita dal balcone, Eboli prega per il bimbo di 4 anni Il piccolo è stato operato al Santobono: la prognosi resta riservata

Restano gravi le condizioni del bimbo marocchino di quattro anni che sabato pomeriggio è precipitato dal secondo piano di un'abitazione di via Marco Aurelio, ad Eboli, in località Santa Cecilia. Il piccolo era fuori al balcone con due dei suoi fratellini e stava giocando con un secchio quando, per cause accidentali, è caduto nel vuoto. L'impatto è stato molto violento: il bimbo ha riportato un trauma cranico e toracico.

Trasportato d'urgenza nell'ospedale di Battipaglia, è stato poi trasferito al Santobono di Napoli. I medici del presidio ospedaliero pediatrico lo hanno sottoposto ad un'operazione chirurgica che è riuscita ma la prognosi resta riservata. Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri: i militari hanno ascoltato i familiari del bambino per provare a ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto.