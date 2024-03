Trovato in possesso di 4 panetti di hashish, 33enne in carcere L'uomo è stato arrestato dai carabinieri

Detenzione e spaccio di stupefacenti: con questa accusa i carabinieri della stazione di Sala Consilina hanno arrestato un 33enne del posto.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari lo hanno trovato in possesso di 4 panetti di hashish per un totale di 390 grammi ed altri 3 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

L'uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Fuorni, a Salerno.