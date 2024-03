Pasqua sicura a Salerno: controlli rafforzati tra Porto, aeroporto e autostrade Innalzato il livello di attenzione dopo l'attacco terroristico a Mosca: vertice in Prefettura

Dopo l'attentato di Mosca, rafforzati i controlli antiterrorismo in tutto il Paese così come disposto dal ministero dell'Interno. Vertice operativo in Prefettura a Salerno, presieduto dal prefetto Francesco Esposito. Hanno preso parte all’incontro il questore di Salerno, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il comandante della Capitaneria di Porto, i rappresentanti dei Vigili del fuoco e dell’Esercito “operazione strade sicure”, insieme all’amministrazione di Salerno.

Particolare attenzione sarà rivolta al Porto di Salerno, all’aeroporto “Costa d’Amalfi” – che dalla prossima stagione estiva sarà interessato da un elevato transito di visitatori – e ai principali scali ferroviari della provincia. In vista di Pasqua saranno attentamente sorvegliate le mete turistiche particolarmente attrattive nonché le occasioni che faranno registrare maggiori concentrazioni di persone. L’Esercito concorrerà nel controllo del territorio, anche attraverso servizi dinamici, con le pattuglie dedicate all’”operazione strade sicure”. Maggiore impiego di forze anche da parte delle Polizie Municipali. Le attività di vigilanza e controllo sul versante marittimo saranno assicurate dalla Guardia Costiera e dalle unità navali della Guardia di Finanza. Questo quanto stabilito al termine dell'incontro.

Inoltre, è stata disposta l’intensificazione dell’attività di monitoraggio da parte delle forze di polizia, per prevenire ed intercettare tempestivamente eventuali situazioni di rischio, anche con il coinvolgimento della Polizia postale e delle comunicazioni, che terrà sotto osservazione il web. Sensibilizzate anche le altre specialità della Polizia di Stato: Polizia ferroviaria, Polizia stradale e Polizia aerea e di frontiera, ognuna per gli ambiti di competenza.

"I dispositivi di intensificazione e sensibilizzazione delle attività di vigilanza e controllo - si legge nella nota stampa - sono stati attivati a scopo precauzionale, pur in assenza di specifici segnali di rischio legati all’attuale scenario internazionale, e sono volti a rinforzare i presidi di sicurezza a beneficio delle comunità residenti e dei tanti turisti e visitatori che giungeranno sul territorio durante le festività pasquali".