Scafati, trovato in possesso di crack: arrestato un 33enne Dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio

I carabinieri della Tenenza di Scafati hanno arrestato un 33enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare i militari, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, hanno trovato il giovane in possesso di 54 involucri contenenti crack per un peso complessivo di 21,3 grammi.