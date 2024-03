Baronissi, ladri in azione al convento durante le celebrazioni del Venerdì Santo Portati via soldi dalle celle dei frati, il sindaco: "Gesto ignobile"

Sono entrati in azione mentre erano in corso le celebrazioni del Venerdì Santo, dirigendosi direttamente nelle stanze dei frati e portando via un ingente quantitativo di soldi. E' quanto accaduto nella serata di ieri nel convento della Santissima Trinità dei Frati Minori di Baronissi. Ad adire, secondo una prima ricostruzione, almeno tre persone con il volto travisato. Approfittando del fatto che i frati fossero impegnati in chiesa, hanno raggiunto le celle, prelevando i soldi che erano custoditi all'interno delle celle. Il bottino è ancora in corso di quantificazione ma si aggirerebbe intorno ai 10mila euro. A rendersi conto dell'accaduto è stato un frate che, rientrando in convento, si è trovato di fronte i tre malviventi che, a quel punto, si sono dati alla fuga, probabilmente utilizzando il boschetto che si trova nell'area sottostante la collina del convento.

Il frate ha subito lanciato l'allarme e la notizia si è rapidamente diffusa anche in chiesta dove erano in corso le celebrazioni del Venerdì Santo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che, anche attraverso le immagini delle telecamere presenti in zona, proveranno a ricostruire quanto accaduto.

"Tanta amarezza per il furto perpetrato ieri sera presso il convento della Santissima Trinità dei Frati Minori di Baronissi mentre erano in corso le celebrazioni per il Venerdì Santo", ha denunciato via social il sindaco Gianfranco Valiante. Esprimiamo ferma condanna per l’ignobile gesto - trafugato denaro da alcune celle dei Frati - soprattutto per il momento in cui è avvenuto il furto. Un gesto deplorevole, che lascia davvero sgomenti. Confermiamo affettuosa vicinanza ai “nostri” Frati".