Salerno, ennesimo incidente a lungomare: scontro frontale tra due auto Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto all'alba a Salerno. Intorno alle 4.50, in via Lungomare Tafuri all'altezza del pattinodromo, si è verificato uno scontro frontale tra una Kia Picanto e una Renault Clio. Gli occupanti della Renault sono stati affidate alle cure della Croce Rossa Italiana che li ha trasportati al Ruggi per lievi ferite mentre le ragazze dell'altra auto sono rimaste illese. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno.

Non è la prima volta, purtroppo, che in quella zona della città si verificano episodi del genere. Una circostanza che, spesso, ha spinto i residenti della zona chiedere misure concrete per aumentare la sicurezza stradale a lungomare.