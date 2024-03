Eboli, lite nei pressi di un bar: uomo accoltellato Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto

E' ricoverato nel reparto di Chirurgia dell'ospedale di Eboli l'uomo che venerdì notte è arrivato al pronto soccorso con diverse ferite d'arma da taglio. Da una prima ricostruzione pare il paziente sia rimasto coinvolto in una lite nei pressi di un bar. Dalle parole si è passati subito ai fatti e, nel corso della colluttazione, è spuntato un coltello. L'uomo è stato colpito più volte: alla spalla, all'addome e al braccio. Fortunatamente i fendenti non sono andati in profondità e non hanno intaccato organi vitali. I medici, appurata la situazione, lo hanno ricoverato nel reparto di Chirurgia ma, fortunatamente, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Più complesso, invece, il quadro investigativo: per il momento non sono state sporte denunce ma i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire ai responsabili del ferimento.