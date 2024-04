Albanella: uomo travolto dal trattore che stava utilizzando, è grave E' stato portato in ospedale a Salerno

Incidente nei campi ad Albanella. Un agricoltore è stato travolto, per cause ancora non chiare, dal trattore che stava utilizzando. Soccorso sul posto dai sanitari del 118 le sue condizioni sono parse fin da subito gravi. E' stato dunque elitrasportato all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.