Incidente Carabinieri, Capone, Leader UGL: "Ci stringiamo alle famiglie"

“Siamo sgomenti e addolorati per la perdita dei due giovani Carabinieri pugliesi deceduti a seguito di un incidente stradale mentre erano impegnati in attività di prevenzione e controllo del territorio. L’UGL esprime cordoglio ai famigliari, all'Arma e alla comunità di Campagna, in provincia di Salerno. I Carabinieri sono dei veri e propri eroi dediti quotidianamente a garantire la sicurezza di tutti. Ribadiamo il profondo dolore per una perdita così drammatica”. Lo ha dichiarato il Segretario Generale dell’UGL Paolo Capone, in merito all’incidente avvenuto in provincia di Salerno in cui hanno perso la vita due giovani Carabinieri.