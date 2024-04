Nocera Inferiore, auto prende fuoco e finisce contro un albero Paura per una donna che è riuscita a mettersi in salvo

Paura nel pomeriggio a Nocera Inferiore dove un'auto ha preso fuoco in viale San Francesco. L'allarme è scattato alle 14.45 quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Salerno ha ricevuto una richiesta d'intervento.

Per cause da accertare l'auto, con alla guida una donna, ha improvvisamente preso fuoco. La conducente è riuscita ad uscire dal veicolo ma la vettura ha terminato la sua corsa contro un albero. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi del distaccamento di Nocera che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza la zona.