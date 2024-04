Sicurezza nel Vallo di Diano, task force contro furti e disagio giovanile Il prefetto Francesco Esposito ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza

L’Auditorium del Polo Culturale Cappuccini di Sala Consilina ha ospitato una nuova seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri sul territorio della provincia di Salerno dedicato al confronto con i sindaci. Hanno preso parte all’incontro oltre al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito –

accompagnato dal Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, e dai comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Filippo Melchiorre, e della Guardia di

Finanza, Oriol De Luca – anche il sindaco del Comune di Sala Consilina e quelli del circondario tra cui il comune di Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano Sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, San Pietro Al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano, Caggiano, Auletta, Salvitelle, Petina.

Nel corso della riunione è stata ribadita la presenza e la vicinanza dello Stato alle Amministrazioni locali ed alle comunità, in un dibattito aperto su diverse tematiche, tra le quali

l’implementazione degli attuali sistemi di videosorveglianza da programmare per tempo, coinvolgendo ambiti sovracomunali; il potenziamento delle attività di prevenzione amministrativa atte a scongiurare i rischi di tentativi di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico e, in particolare, negli appalti pubblici; il concorso delle Polizie Municipali nei servizi di sicurezza stradale e, in particolare, nella rilevazione degli incidenti stradali, così come nel controllo del territorio.

È stato affrontato il tema dei furti e, dall’esame congiunto, è emerso che la situazione non è affatto allarmante ed è in linea con il passato e, in alcuni casi, è anche migliorata. Nonostante l’analisi dei dati sia rassicurante, poiché negli ultimi periodi il fenomeno dei furti in abitazione si è concentrato nel giro di alcune settimane in ambiti territoriali circoscritti, si è registrata una maggiore percezione di insicurezza alla quale si è deciso di dare immediata risposta con una forte collaborazione tra istituzioni statali e locali e una intensificazione dei servizi.

Tante le tematiche al centro del confronto aperto con i sindaci: si è parlato di disagio giovanile e delle misure da osservare per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e della prevenzione del fenomeno dell’usura in considerazione dei rischi connessi all’attuale congiuntura.

Il Prefetto Esposito, a margine dell’incontro, ha ribadito: «Abbiamo portato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sul territorio del Vallo di Diano, per dare un importante segnale di attenzione dello Stato nei confronti di un territorio esteso e complesso con importanti insediamenti produttivi. I sindaci sono le sentinelle sul territorio che possono segnalare in tempo le anomalie e le difficoltà dei propri territori per cercare di trovare una soluzione congiunta».