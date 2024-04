Perseguita una donna che lo rifiuta: 38enne ai domiciliari L'uomo non accettava di essere respinto, al lavoro i carabinieri di Laurito

Il 18 aprile scorso a Montano Antilia, i carabinieri della stazione di Laurito, hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei co nfronti di un 38enne di Montano Antilia accusato di “atti persecutori” nei confronti di una donna. Ad emettere la misura cautelare è stato il Gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura.

A farla scattare la denuncia la vittima che ha riferito ai militari che il 38enne, non accettando il rifiuto ad una relazione sentimentale, l’avrebbe in più circostanze perseguitata, generando in lei uno stato di paura ed ansia.