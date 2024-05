Furto in un supermercato a Scafati: rubata la cassaforte Sul caso indagano i carabinieri

Ladri in azione a Scafati, furto nel supermercato 365 in via De Gasperi. I malviventi sono entrati in azione la notte scorsa. Dopo essersi introdotti nel market sfondando l'ingresso hanno portato via la cassaforte e sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda, in supporto alle forze dell'ordine le riprese delle telecamere di videosorveglianza.