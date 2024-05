Paura in una villa a Montecorvino Pugliano: padre e figlio aggrediti dai ladri I malviventi erano alla ricerca di una cassaforte

Stavano cercando una cassaforte i 5 malviventi entrati in azione in pieno giorno in una villa a Montecorvino Pugliano, tra Bivio Pratole e Pagliarone. In casa c'erano un noto imprenditore di Battipaglia di 55 anni e il padre 81enne. I rapinatori, entrati da una finestra, hanno aggredito entrambi, con pugni e schiaffi, portati via orologi, soldi e gioielli. In casa c'erano anche i due figli del 55enne che uno dei malviventi ha rinchiuso in camera, minacciandoli.

All'arrivo dei carabinieri la banda è riuscita a fuggire, al via le indagini per risalire all'identità dei malviventi.