Ancora violenza tra giovani: 26enne battipagliese accoltellato L'episodio è avvenuto davanti ad un locale a Santa Cecilia

Ancora sangue e violenze nelle notti salernitane. L'ultimo episodio in località Santa Cecilia di Eboli: un 26enne di Battipaglia è stato accompagnato al pronto soccorso con due ferite da arma da taglio alla gamba.

Stando ad una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli, che hanno avviato le indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite davanti ad un locale.

Non si esclude che possa trattarsi di un regolamento di conti per questioni legate allo spaccio o altro. Gli investigatori sono al lavoro per ascoltare la versione di eventuali testimoni.