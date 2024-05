Camion finisce contro il guardrail, si ribalta e prende fuoco: paura sull'A30 L'incidente nei pressi dell'uscita in direzione Sarno

Paura nel pomeriggio di ieri all' uscita di Sarno dell' autostrada A30. Un camion, per cause ancora in corso di accertamenti, è finito contro un guardrail, si è ribaltato e si incendiato. nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente stradale. Il conducente del mezzo pesanti ha riportato escoriazioni e ferite lievi, soccorso dai sanitari del 118 è stato condotto d'urgenza all' ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. Caos e disagi al traffico.