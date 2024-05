Tragedia a Scafati: uomo muore mentre è in fila al supermercato Inutili i soccorsi

Tragedia questa mattina in un supermercati di via Martiri d'Ungheria a Scafati. Un uomo è morto mentre era in fila alla cassa di un supermercato. Si è accasciato a terra privo di sensi tra lo choc dei presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma non c'è stato nulla da fare, il cliente è deceduto.