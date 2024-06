38enne di Padula morto travolto da un pullman sul cavalcavia a Milano Inutili i soccorsi, sconvolta la comunità cilentana. Indagato autista del bus

Sconvolta la comunità cilentana di Padula per la morte di Alessio Cassandro, il 38enne, originario del comune salernitano, che ha perso la vita su un cavalcavia, investito da un pullman diretto a Malpensa, all’alba di venerdì scorso.

E' successo intorno alle 4 del mattino tra via Sant’Elia e il cavalcavia del Ghisallo. Da una prima ricostruzione dei fatti l’autista del Malpensa Shuttle non sarebbe riuscito ad evitare il 38enne, steso sull'asfalto. Ad estrarre il corpo del 38enne ci hanno pensato i vigili del fuoco, inutili i soccorsi dei sanitari, per il giovane non c'è stato nulla da fare, sotto choc il conducente del mezzo che ora è indagato per omicidio colposo, un atto necessario per procedere con le indagini. Disposta l'autopsia sulla salma. Da chiarire se Alessio Cassandro, al momento dell'investimento, fosse già morto. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi, dal malore al gesto estremo a un'aggressione. Gli investigatori stanno cercando di capire perchè il 38enne, che viveva con la moglie a Senago in provincia di Milano, si trovasse steso sull'asfalto.