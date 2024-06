Pagani, deteneva una mitraglietta da guerra ed otto pistole: arrestato 48enne L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Benevento

A Pagani un 48enne è stato arrestato perché deteneva illegalmente un mitra ed otto pistole. L'attività è stata eseguita questa mattina dai carabinieri della sezione operativa del Norm del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. L'uomo è ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi comuni da sparo e da guerra. I militari, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di armi, hanno rinvenuto - occultate in un fondo agricolo in uso all'arrestato – numerose armi e munizioni. In particolare sono state rinvenute otto pistole di vario calibro e una mitraglietta da guerra calibro 7.65, nonché oltre 1000 munizioni e due giubbotti antiproiettile. L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Benevento.