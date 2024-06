Incidente tra auto e moto: muore 53enne di Eboli Lo schianto in provincia di Latina

Eboli piange la morte del 53enne Simone Di Lorenzo, l'uomo, originario della Piana del Sele è morto a Cisterna, in provincia di Latina, per le conseguenze di un drammatico incidente stradale. Era a bordo della sua moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto: violentissimo l'impatto che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto.