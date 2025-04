Salernitana, Breda verso l'esonero: la situazione La società avrebbe sciolto le riserve. Si lavora per il sostituto

La decisione sembra esser stata presa: la Salernitana è pronta a dividersi da Roberto Breda. Il tecnico trevigiano aspetta solo la comunicazione della società che in nottata ha sciolto le riserve sul suo esonero. Una mossa disperata quella del club dopo le riflessioni iniziate già dopo il ko con il Palermo ma stoppate dal direttore sportivo Marco Valentini. La sconfitta nel derby con la Juve Stabia, una classifica preoccupante e la rabbia dei tifosi ha spinto il club ad andare in direzione opposta ad appena sei giorni fa.

Il tecnico era stato consigliato anche dai tifosi nella serata di ieri al ritorno della squadra da Castellammare di Stabia: “Ora è il momento di andare via”. Non avrebbe mai optato per le dimissioni, sicuro di poter rimettere in sesto una squadra in grande difficoltà. Invece l’esonero è nell’aria. Al momento non sarebbe stato richiamato Giovanni Martusciello, ancora sotto contratto col club, ma la situazione in evoluzione. Sconfessata anche le teorie del ds Marco Valentini, anche lui più che traballante.